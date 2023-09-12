Москалькова в Казани рассказала о запуске ФГИС уполномоченных по правам человека

В России создали федеральную государственную информационную систему (ФГИС) уполномоченных по правам человека. На нее выделены средства, и пилотный проект уже запущен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы» в Казани.

«Увидели проблему, что не хватает доступа к информации об обращениях, которые приходят к уполномоченным в регионах. В связи с этим обратились к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать возможность создать федеральную государственную информационную систему, которая бы „закольцевала” всех уполномоченных в регионах страны, и каждый из нас мог бы видеть, по каким вопросам рассматриваются обращения в том или ином субъекте. Тем самым обеспечим большую доступность людей к нашим возможностям и ресурсам», — сказала спикер.

По словам Москальковой, ФГИС позволит увидеть весь срез проблем и сможет давать информацию о том, что сделано в регионе для их решения. «Мы сделаем большой шаг вперед на основе IT-технологий в организации правозащитной работы», — убеждена она.

Омбудсмен отметила, что в прошлом году получила «беспрецедентно большое количество обращений» — более 79,4 тыс. А за шесть месяцев 2023 года — свыше 43,1 тыс.

Она уточнила, что больше всего поступает обращений, связанных с уголовно-процессуальной тематикой. В частности, потерпевшие жалуются, что им отказывают в возбуждении уголовного дела, а иногда и в регистрации заявления о совершенном преступлении. Обвиняемые жалуются на длительные сроки содержания под стражей и длительные расследования.

«У нас есть случаи, когда до вынесения приговора люди содержатся под стражей более года или двух лет. Таких обращений у меня достаточно много. Только в этом году по длительным срокам содержания под стражей поступило свыше 300 обращений», — подчеркнула уполномоченный по правам человека.

На втором месте — обращения по социальным вопросам, связанные с дешевой и доступной медицинской помощью, в том числе с обеспечением лекарствами. «Мы восстановили ФАПы, но доступность медицинских услуг в сельской местности остается очень востребованной. Мы смогли выйти на предложения о создании специальных поездов медицинской помощи, чтобы можно было выехать в отдаленные места», — заметила Москалькова.

На третьем месте — обращения, касающиеся защиты прав осужденных, находящихся в местах лишения свободы, добавила она.

Конференция прошла в рамках XVII заседания Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов. По словам уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской, организация состоит из 46 представителей.

«Одна из задач уполномоченного по правам человека — расширение международного сотрудничества, изучение опыта работы. Тем более что граждане могут выезжать на постоянное жительство за границу или в качестве туристов. Взаимодействие с омбудсменами из других стран позволяет сотрудничать в сфере защиты прав человека. Чем шире сотрудничество, тем больше пользы для человека, независимо от того, где он проживает», — заявила она.