Москалькова: Украинским детям прививают ненависть к русскому языку с детсада

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в украинских детских садах и школах детям с раннего возраста прививают ненависть к русскому языку, русским людям и России. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По ее словам, в собранных на освобожденных территориях украинских школьных книгах пропагандируются негативные образы русских и российских военных.

«Мы выезжали в те регионы, которые освобождены от нацистов, и в том числе в школы, детские сады, где собирали книжки, это украинские школы. Они у нас хранятся в музее. С детского возраста в ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, то он симпатично одетый, он презентабелен, а русский военный, он будет с бутылкой водки, с сигаретой», — сказала Москалькова.

Она также подчеркнула, что подобная информационная политика, направленная против русской идентичности, проросла в «страшные явления неонацизма» на Украине.

«То, что было в Донецке и Луганске, когда невозможно было детям говорить на том языке, на котором выросли их родители, их убивали за то, что они сохраняли свою культуру, – вот этот неонацизм нельзя не видеть. И об этом нужно говорить громко», — добавила омбудсмен.