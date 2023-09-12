Москалькова предложила учесть опыт РТ для международной стратегии о правах человека

Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала интересным опыт реализации Стратегии по правам человека в Татарстане на 2022-2028 годы. Об этом уполномоченный по правам человека в России заявила на международной научно-практической конференции «Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы» в Казани.

«Одну из задач для себя ставлю — поднять на федеральный уровень Стратегию по правам человека на основе изучения опыта реализации документа, который принят в Татарстане до 2028 года», — сказала спикер.

Москалькова добавила, что Стратегия по правам человека есть и в Воронежской области. «Настало время осмыслить ее пользу для федерального уровня. Может быть, вам выйти на международный документ?» — обратилась она к уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской.

На заседании Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов, которое прошло в Казани 11 сентября, был избран новый состав совета директоров, в него вошла и Сария Сабурская.

«Мне кажется, что было бы очень интересно для этой ассоциации принять такую общую стратегию. Она может называться „меморандум о правах человека“», — пояснила Москалькова.

По ее мнению, всеобщая декларация прав человека не может учесть нюансы отдельных регионов, которые объединились, например, в евразийское, азиатское или западное пространство. «На мой взгляд, эти особенности можно учесть в этом документе о правах человека», — подчеркнула она.

Обратить внимание на Стратегию по правам человека, которая разработана в Татарстане, другим регионам России предложил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Может быть, субъектам, у которых она не разработана, предложить нашу стратегию как аналог. Мы постарались включить в этот документ всё, что связано с правами человека. Совместными усилиями органов государственной власти различных уровней мы эту задачу решаем», — заметил он.