Москалькова предложила создать реестр льготников для обеспечения жильем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий граждан, чтобы обеспечить их жильем в полном объеме. Ее слова приводит «РИА Новости».

Она подчеркнула, что вопрос предоставления жилья льготникам остается актуальным. При этом, по ее словам, до сих пор нет точных данных о количестве самих категорий и числе граждан, которые к ним относятся, что осложняет планирование мер поддержки.

Выступая на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Москалькова отметила, что создание единого реестра всех льготных категорий позволило бы более рационально расходовать бюджетные средства, выстроить систему приоритетов и определить ценностную шкалу при распределении жилья.