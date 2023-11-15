Москалькова предложила полностью списать временно «замороженные» долги с бойцов СВО

Полностью списать с участников спецоперации временно «замороженные» долги предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА «Новости».

Она отметила, что по действующим законам долги с бойцов не взимаются только во время их участия в боевых действиях. Однако по возвращению военнослужащих вновь должны обязать выплачивать взятые ранее займы.

Спикер подчеркнула, что подобные действия несправедливы и могут спровоцировать напряжения в обществе. Именно поэтому Москалькова предлагает властям рассмотреть ее инициативу.