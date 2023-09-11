Москалькова предложила компенсировать иностранным студентам аренду жилья в России

Татьяна Москалькова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность компенсации иностранным студентам стоимости аренды жилья в России. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ заявила на круглом столе, который прошел в КФУ в рамках заседания Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов.

«Важный вопрос — обеспечение жильем. Сегодня только те вузы, которые имеют свои общежития, могут предоставить возможность студентам пользоваться этим жильем. Но иногда мест в них не хватает. Может быть, [стоит] рассмотреть вопрос о компенсации за поднаем или другие формы», — сказала спикер.

Москалькова заметила, что запрос на обучение в российских вузах среди иностранных студентов с каждым годом возрастает. «Но и наша ответственность возрастает за то, чтобы они получили все формы защиты их права на образование, жилье, медицину», — подчеркнула она.

По словам спикера, в адрес уполномоченного по правам человека поступает не так много обращений от иностранных студентов, что «может свидетельствовать об эффективности системы обеспечения их прав в целом по России». «Однако мы получаем обращения с вопросами, связанными с профессиональным образованием, получением работы и гражданства в России, получения мест в общежитиях», — добавила она.

Кроме того, иногда омбудсмену приходится решать вопросы с депортацией иностранных студентов. В связи с этим Москалькова обратилась к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о пересмотре статьи КоАП, которая «позволяет безальтернативно выдворять иностранных граждан, если они не сообщили о том, что утратили документ».

«Президент поддержал нашу инициативу, и сегодня Минюст работает над изменением этой нормы, чтобы у суда была альтернатива — наложить штраф и оставить проживать в России, а если очень серьезное нарушение, то осуществить депортацию», — отметила уполномоченный по правам человека.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сейчас в России обучаются 350 тыс. иностранных студентов, большинство из них приехали из Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Индии, сообщила она.

«Важно, чтобы студентам, которые приезжают в Россию, были созданы условия для продуктивной учебы и достойной жизни, чтобы их права были соблюдены. Важно, чтобы мы повысили планку правового просвещения. Каждый из студентов должен знать права, обязанности, законодательство России», — убеждена омбудсмен.

По мнению Москальковой, повышение привлекательности российского образовательного и культурного пространства становится важной государственной задачей. «Диалог, который связывает молодых людей России и дружественных государств, преподавателей и студентов, ведет к взаимному обогащению культур, обмену знаниями, позволяет реализовать совместные научные проекты», — пояснила она.

Спикер напомнила, что в следующем году в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который объединит более 20 тыс. человек из 180 государств. Уполномоченный по правам человека призвала молодежные советы омбудсменов принять в нем участие.

«Очень важно, что двери наших университетов и раньше были открыты для иностранных молодых людей, которые сегодня заняли важные посты. Теперь это совершенно другое качество отношений, когда человек прошел обучение в России, проникся нашей культурой и традициями, тем нравственным полем, которое создано нашей страной. Именно они потом разрушают злые представления о России как о хмурой стране и несут правду о ней», — заключила она.