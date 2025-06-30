news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 июня 2025 08:32

Москалькова помогла осужденному из Татарстана, у которого обманом забрали бизнес

Читайте нас в
Телеграм

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова помогла жителю Татарстана добиться повторного рассмотрения его жалобы. Мужчина, находясь в местах лишения свободы, доверил управление своей фирмой сожительнице и ее матери. Те пообещали вернуть бизнес после его освобождения, но свои обещания не сдержали.

Когда мужчина обратился в полицию, ему отказали в возбуждении дела.

«Потерпевший обращался в правоохранительные органы, на что получал отказы в возбуждении уголовного дела. Он утверждает, что следователь поверхностно отнесся к рассмотрению его заявления», – рассказала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Москалькова подключилась к ситуации, и в результате совместной работы с прокуратурой и ОМВД России по Альметьевскому району постановление об отказе в возбуждении дела отменили, а материалы передали на дополнительную проверку.

#москалькова татьяна
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

В МЧС предупредили татарстанцев о сильном дожде и грозе в понедельник

29 июня 2025
Минниханов: Уяв давно стал одним из символов многонационального Татарстана

Минниханов: Уяв давно стал одним из символов многонационального Татарстана

29 июня 2025