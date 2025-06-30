Москалькова помогла осужденному из Татарстана, у которого обманом забрали бизнес

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова помогла жителю Татарстана добиться повторного рассмотрения его жалобы. Мужчина, находясь в местах лишения свободы, доверил управление своей фирмой сожительнице и ее матери. Те пообещали вернуть бизнес после его освобождения, но свои обещания не сдержали.

Когда мужчина обратился в полицию, ему отказали в возбуждении дела.

«Потерпевший обращался в правоохранительные органы, на что получал отказы в возбуждении уголовного дела. Он утверждает, что следователь поверхностно отнесся к рассмотрению его заявления», – рассказала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Москалькова подключилась к ситуации, и в результате совместной работы с прокуратурой и ОМВД России по Альметьевскому району постановление об отказе в возбуждении дела отменили, а материалы передали на дополнительную проверку.