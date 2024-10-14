Москалькова: Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ

По меньшей мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей стали жертвами террористических актов, совершенных ВСУ в период с 2022 по 2024 год. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на конференции в Дохе, посвященной защите детей и уязвимых групп в условиях войны и миграции.

«В 2022-2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибло 398 мирных жителей, 1 157 получили ранения», – цитирует ТАСС.

Она отметила, что «террористические действия против гражданского населения, включая женщин, детей и пожилых людей, во время попыток эвакуации из их домов, представляют собой серьезное нарушение норм обращения с гражданскими лицами в зоне конфликта». Москалькова добавила, что для защиты детей был организован их вывод в более безопасные регионы России.

Кроме того, она подчеркнула, что люди с психическими расстройствами «являются одной из самых уязвимых категорий в условиях вооруженных конфликтов». В результате атак из Курска в Подмосковье были эвакуированы 500 человек с психическими заболеваниями. «Я лично посещала их и предоставляла необходимую помощь», – добавила она.