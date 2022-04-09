Москалькова объявила об освобождении 14 российских моряков из Мариуполя

В субботу 14 российских гражданских моряков судна «Азов Конкорд» освобождены, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Российские военные эвакуируют их в безопасное место.

«C 24 февраля ВСУ удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, выход в море был заминирован, у ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости», - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что все время находилась на связи с родными и близкими моряков.

«Сегодня родные моряков звонят на горячую линию Уполномоченного и благодарят Президента Российской Федерации В.В. Путина, Министра обороны России С.К. Шойгу и всех российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении моряков за спасение их жизни», - заключила российский омбудсмен.

