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Москалькова обратилась в СК из-за выселения 90 российских детей из отеля в Турции
Омбудсмен Татьяна Москвалькова обратилась в СК после того, как 90 детей из России, которые приехали на отдых в Анталью, выселили ночью из отеля. Причиной отель назвал неуплату проживания туроператором «Колибри-Тур МСК».
Москалькова заявила о нарушении прав десятков детей из различных регионов России. Комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, она также сообщала, что обратилась к главному омбудсмену Турции Шерефу Малкочу.
«Также обратилась в Следственный Комитет России о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг», – написала она.
Из-за возникших проблем 68 детей сегодня вернутся в Россию, остальные останутся отдыхать по договоренности с другим туорператором.
СМИ сегодня сообщали, что 90 детей выселили из лагеря по вине туроператора. В Управлении Роспотребнадзора заявили, что взяли ситуацию на контроль, и посоветовали родителям подать в суд групповой иск в ззащиту своих прав.
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