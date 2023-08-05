Москалькова обратилась в СК из-за выселения 90 российских детей из отеля в Турции

Омбудсмен Татьяна Москвалькова обратилась в СК после того, как 90 детей из России, которые приехали на отдых в Анталью, выселили ночью из отеля. Причиной отель назвал неуплату проживания туроператором «Колибри-Тур МСК».

Москалькова заявила о нарушении прав десятков детей из различных регионов России. Комментируя ситуацию в своем телеграм-канале, она также сообщала, что обратилась к главному омбудсмену Турции Шерефу Малкочу.

«Также обратилась в Следственный Комитет России о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг», – написала она.

Из-за возникших проблем 68 детей сегодня вернутся в Россию, остальные останутся отдыхать по договоренности с другим туорператором.

СМИ сегодня сообщали, что 90 детей выселили из лагеря по вине туроператора. В Управлении Роспотребнадзора заявили, что взяли ситуацию на контроль, и посоветовали родителям подать в суд групповой иск в ззащиту своих прав.