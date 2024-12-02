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Москалькова назвала 630 украинских пленных, которых не хочет забирать Киев
Украина не хочет обменивать более 600 пленных военнослужащих, затягивая процесс. Список с именами и датами рождения таких бойцов ВСУ опубликовала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она подчеркнула, что эти военнослужащие находятся на территории России уже более года, и выразила надежду, что их в скором времени все же включат в обменный процесс.
«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — заметила омбудсмен.
Фото: https://t.me/ombudsmanrf/
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