Москалькова назвала 630 украинских пленных, которых не хочет забирать Киев

Украина не хочет обменивать более 600 пленных военнослужащих, затягивая процесс. Список с именами и датами рождения таких бойцов ВСУ опубликовала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что эти военнослужащие находятся на территории России уже более года, и выразила надежду, что их в скором времени все же включат в обменный процесс.

«Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких», — заметила омбудсмен.

Фото: https://t.me/ombudsmanrf/