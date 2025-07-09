Москалькова: Баку пока не сообщил о результатах проверки по делу задержанных россиян

Азербайджанские власти пока не предоставили российской стороне результаты проверки мер, принятых в отношении задержанных граждан России. Об этом сообщила журналистам ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, Баку подтвердил получение ходатайства Москвы о проверке, однако о выводах пока не уведомил.

«Я получила ответ, - рассказала омбудсмен. - Ответ пришел быстро от моей коллеги - омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой, что она получила мое ходатайство о проведении проверки и оказании помощи [задержанным россиянам]».

«Но о результатах проверки пока я не проинформирована», — добавила Москалькова.

Российский омбудсмен подчеркнула, что Москва ожидает отказа от несправедливой жесткости в отношении россиян, находящихся под стражей в Азербайджане.

«Очень важно, чтобы у наших граждан были адвокаты - те, кого выбрали они сами. Чтобы консульская помощь им была оказана в полном объеме. И я надеюсь, что у моей коллеги из Азербайджана найдется возможность разобраться в этих вопросах, — заявила Москалькова. – И что чрезмерные публичные, избыточно публичные, избыточно чрезмерные жесткие меры, которые я считаю несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не применялись, а несправедливости и незаконности были устранены».

Напомним, 28 июня в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к нескольким убийствам в Екатеринбурге в начале 2000-х годов. В рамках расследования были задержаны восемь подозреваемых.

По имеющейся информации, один из фигурантов дела скончался от сердечной недостаточности, причины смерти еще одного задержанного устанавливаются. Их тела были отправлены из Екатеринбурга в Баку, где местные судебно-медицинские эксперты обнаружили следы насилия. После этого Азербайджан выразил протест российской стороне.

Ситуация привела к отмене мероприятий с участием России в Азербайджане. Помимо этого, были задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще восемь граждан РФ. Между странами произошел обмен нотами протеста, в МИД обеих государств вызывались дипломаты.