Избыточные мощности сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» планируется задействовать для снабжения регионов северо-запада России. Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что если Германия примет решение о запуске газопровода, то будет запущена только одна его нитка со стопроцентной загрузкой.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод „Северный поток — 2“ не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона „Газпром“ принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта „Северный поток — 2“ для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — говорится заявлении компании.

«Газпром» уточняет, что вторая нитка «Северного потока −2» будет запущена не ранее 2028 года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР Германия решила приостановить сертификацию проекта.

Напомним, что 21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Спустя несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении агрессии киевского режима.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции на Украине, целью которой стали денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения.