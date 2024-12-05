Мощность будет в разы больше: в Нижнекамске создают ремонтный хаб для всего СИБУРа

2026 год

В 2026 году СИБУР завершит модернизацию ремонтно-механического завода «Нижнекамскнефтехима», его полностью перестроят. Цеха и мастерские смогут обеспечить потребности производств НКНХ. Также рассматривается возможность синергии с другими предприятиями СИБУРа. Замена аналоговых станков на машины с ЧПУ позволит создать новые технологические цепочки.

Разобран до фундамента

Модернизация ремонтно-механического завода НКНХ – часть программы СИБУРа по технологическому совершенствованию производств, как и проект строительства казанского НИОКР-центра. В процессе реализации оба этих проекта привлекают в Татарстан лучших в своем деле специалистов, а в будущем станут центрами компетенций и лидерами холдинга. Научно-исследовательский центр на территории «Казаньоргсинтеза» сосредоточит в себе весь научный потенциал СИБУРа. А РМЗ, закрывая потребности не только действующих и перспективных производств «Нижнекамскнефтехима», но и других предприятий, станет образцом для ремонтных производств всей страны.

РМЗ запустили в 1964 году, и потребность в переменах на заводе назрела давно. Одно из крупнейших ремонтных предприятий в Татарстане и даже всей России занимает площадь 40 тыс. кв. м. В зоне ответственности завода – 450 тыс. единиц оборудования. Сейчас эти мощности обслуживают 970 станков, большая часть из которых аналоговые и нуждаются в замене. Проект модернизации РМЗ, который стартовал в конце 2023 года, объединил в себе оптимальные решения всех накопившихся проблем завода.

2022 год

Строительные работы по проекту начались в 2024-м. Проект предполагает капитальный ремонт здания с заменой инженерных сетей, включая отопление, освещение и вентиляцию, а также создание мастерских. Основной корпус РМЗ целиком разберут и соберут заново. Уже завершен демонтаж устаревшего оборудования и строительных конструкций, началась заливка фундаментов и монтаж стеновых панелей, а также потолочных перекрытий.

Тысячу устаревших станков заменят 144 современные, многофункциональные, высокоточные, энергоэффективные машины с высокой степенью автоматизации, программным управлением и максимальной производительностью. Это будут универсальные станки и станки с ЧПУ, испытательные стенды, заготовительное оборудование, прессы, печи, 3D-сканеры и принтеры. 30% оборудования уже доставлено на предприятие. Также будут закуплены 129 единиц вспомогательного оборудования: подъемные сооружения, автопогрузчики, лифтовые системы, сварочные полуавтоматы,; 515 единиц оборудования для оснащения производства: стеллажи, верстаки, шкафы для станочного парка, контейнеры.

2022 год

В разы больше, чем в Тобольске

В 2022 году была завершена модернизация ремонтного завода «ЗапСибНефтехима». Она увеличила показатель производительности с 49 до 62%. В развитие тобольского ремонтного производства компания вложила более 2 млрд рублей.

Инвестиции в модернизацию ремонтного завода НКНХ в разы больше. Ожидается, что этот проект не только повысит эффективность производства, но и укрепит технологическую независимость и защищенность всего холдинга.

– Это будет самый технологичный ремонтный завод в стране. Он будет еще современнее и мощнее, чем в Тобольске. Объемы выполняемых операций будут в разы больше. Этот проект является самым крупным в стратегии развития ремонтных производств компании, – подчеркнул руководитель службы ремонтных производств Павел Охрименко.

Большая часть новых производственных мощностей РМЗ выпущена российскими производителями. Станки и испытательные стенды установят после того, как в цехах завода будет создан «теплый контур» и настроены системы вентиляции и освещения.

Основной корпус РМЗ будет состоять из пяти основных участков-пролетов. Первый предназначен для ремонта запорно-регулирующей арматуры. Второй – для ремонта и изготовления крупного статического оборудования. В третьем разместят металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением и универсальные станки. В четвертом пролете планируется ремонтировать и испытывать электродвигатели. В пятом будет располагаться участок по ремонту насосного и компрессорного оборудования, а также участок аддитивных технологий с 3D-принтерами. На суперсовременном участке будет работать серийная печать запчастей.

На территории ремонтно-механического завода появятся 30 мастерских с разным функционалом. Первую инструментальную мастерскую на предприятии открыли в феврале этого года. В ней разместились механики, электрики и киповцы. Для нужд РМЗ также приобретены три самоходные мобильные мастерские.

– Параллельно идет процесс ремонта небольших мастерских. Уже готовы десять производственных помещений, ремонт продолжается в еще пятнадцати, – добавил Павел Охрименко.

2024 год

Новая IT-архитектура

Модернизация позволит заводу увеличить объем выполняемых работ и брать подряды других предприятий холдинга. Это станет возможным в том числе благодаря внедрению автоматизированных систем мониторинга, планирования и загрузки станочного парка.

Новая IT-архитектура позволит оперативно планировать получение и выдачу ремонтных заказов и эффективно распределять заказы между площадками СИБУРа, максимально задействовав новое оборудование. Ремонтный завод будет интегрирован с ключевыми системами предприятия: распределения ресурсов, планирования, учета, документации. Благодаря новой архитектуре РМЗ НКНХ будет играть роль центра ремонтных производств компании – создавать, администрировать и автоматизировать типовые процессы, связанные с техобслуживанием и ремонтом всех предприятий холдинга.

2026 год

«Никто не шагает такими темпами»

Параллельно с модернизацией на «Нижнекамскнефтехиме» идет переподготовка сотрудников ремонтного производства.

– Для обеспечения высокого уровня технологической независимости мы кратно увеличили требования к выполнению ремонта. Для качественного выполнения сложных ремонтов большего объема закупается самое современное оборудование. Сейчас задача – обучить заводчан работе на нем, – отметил Павел Охрименко.

Работникам РМЗ предстоит пройти диагностику. После нее сотрудники пройдут обучение в специализированных учебных центрах по собственным программам «СИБУРИНТЕХа» и стажировку. Всего на базе 8 учебных центров будут учиться более 320 человек. Для работников РМЗ разработано 19 обучающих программ, вебинаров и электронных курсов. В периметре компании будет организовано 7 программ стажировок, непосредственно на самом РМЗ – 6 программ обучения.

– В первую очередь важна интеллектуальная составляющая, даже внутренняя трансформация сотрудников РМЗ. Они к этому готовы, все нужное на ремонтно-механическом заводе есть. Я сам не раз убеждался в этом во время линейных обходов. Сотрудники буквально с ходу понимают, что от них требуется, что каждый может сделать для компании, для проекта, – отметил директор операционного блока комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2) «ЗапСибНефтехима» Алексей Ташпаев, который прежде возглавлял ремонтный завод ЗСНХ.

При работе над проектом модернизации РМЗ были проанализированы тысячи единиц конструкторской документации и разработаны технологические процессы на изготовление наиболее ответственных групп изделий.

– Мы использовали опыт создания эффективных ремонтных производств, посетили производства в Челябинске, Тюмени, Казахстане. Вместе с командой профессионалов СИБУРа спроектировали новую производственную модель ремонтного завода с оптимальным составом технологического оборудования. Этот завод будет способен производить и ремонтировать узлы самых современных машин для российской нефтехимической индустрии, обеспечивая ее технологическую независимость, – рассказал директор инженерно-консалтинговой фирмы «Умное Производство», доктор технических наук Алексей Морозов.

Проект модернизации ремонтно-механического завода уникален для России.

– Никто в нашей стране не шагает такими темпами. Мы полностью перестраиваем здание, демонтируем устаревшее оборудование и меняем его на новое. До этого в стране таких масштабных проектов за столь короткий период времени не реализовывали. РМЗ станет лучшим ремонтным заводом в России, и это очень вдохновляет нашу команду, – резюмировал директор ремонтно-механического завода Михаил Рубцов.

Фото и видео: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»