«Мощнейший налет со стороны врага»: сотня беспилотников атаковала Севастополь, – Развожаев

Примерно 100 вражеских беспилотников атаковали Севастополь минувшей ночью. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева. По его словам, ВСУ таким способом пытались запугать жителей города-героя.

«Это действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь. Всего около сотни беспилотников пытались атаковать город. Большая часть из них были уничтожены над территорией моря или территорией города. Часть – над территорией Республики Крым», – прокомментировал губернатор.