Мощи Матроны Московской пробудут в Челнах до Рождества

В Набережные Челны к Рождественскому посту привезли икону и мощи святой Матроны Московской. Челнинцы и гости города смогут поклониться святым мощам блаженной Матроны до 2 января в Боровецкой церкви, пишут «Челнинские известия».

Святыню доставили из села Лубяны. Блаженная Матрона Московская является одной из любимых святых верующих челнинцев. Чаще всего ей посвящают молитвы, прося о семейном счастье.

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января — сорок дней. 7 января верующие встретят Рождество Христово.