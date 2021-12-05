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Религия
5 декабря 2021  12:00

Мощи Матроны Московской пробудут в Челнах до Рождества

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В Набережные Челны к Рождественскому посту привезли икону и мощи святой Матроны Московской. Челнинцы и гости города смогут поклониться святым мощам блаженной Матроны до 2 января в Боровецкой церкви, пишут «Челнинские известия».

Святыню доставили из села Лубяны. Блаженная Матрона Московская является одной из любимых святых верующих челнинцев. Чаще всего ей посвящают молитвы, прося о семейном счастье.

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января — сорок дней. 7 января верующие встретят Рождество Христово.

#Набережные Челны
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