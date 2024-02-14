Мощь Кошелева, печаль «волков» и разгром в дерби: как «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ

Шайбы Радулова, Сафонова и Кошелева принесли «Ак Барсу» победу в татарстанском дерби (3:0) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» стал четвертой командой «Востока», вышедшей в плей-офф

С большим облегчением выдохнули болельщики «Ак Барса» по окончании третьего периода матча с «Нефтехимиком». Разгромная победа казанцев (3:0) обеспечила клубу досрочное попадание в плей-офф за шесть игр до конца регулярного чемпионата. «Барсы» стали четвертой командой Восточной конференции после «Металлурга», «Авангарда» и «Салавата Юлаева», которой покорилась, по сути, главная мини-задача первой части сезона.

Отметим, что вопросы с попаданием в плей-офф казанцы могли решить еще на прошлой неделе, в игре с «Трактором» (2:1). Однако в день матча с челябинцами хабаровский «Амур» неожиданно смог параллельно переиграть тольяттинскую «Ладу» по буллитам (0:1) и, тем самым, отсрочил радость болельщиков «Ак Барса».

Далее за противостоянием с «Трактором» шло «Зеленое дерби», которое также не преподнесло фанатам «барсов» особой радости. Пусть и с минимальным счетом, но абсолютно по делу «Салават Юлаев» оказался сильнее команды Зинэтулы Билялетдинова (2:1). Уфимцы на минувших выходных смогли вновь доказать соседям собственную мощь в этом сезоне и вошли в тройку лучших клубов на «Востоке».

Победа «Ак Барса» над «Нефтехимиком» немного подуспокоила разговоры о состоянии команды. Казанцы в течение второй половины осени и практически всю зиму находились в стадии то попадания в кризис, то выхода из него. Команда не радовала стабильностью и не давала надежд на попадание в топ-4 на «Востоке».

«Ак Барс» официально вышел в плей-офф. В активе казанцев 76 очков в 62 матчах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Регулярный чемпионат со взлетами и падениями для «Ак Барса» потихоньку подходит к концу. У клуба остаются заключительные встречи в феврале, домашнюю часть которых казанцы проведут на резервном стадионе «Спорт Сарае», поскольку «Татнефть Арена» будет занята «Играми Будущего». Главная задача «барсов» на предстоящие матчи – закрепиться в топ-4 «Востока» и начать плей-офф с преимуществом домашнего льда.

Неприятная аналитика для болельщиков «Нефтехимика»

Если «Ак Барс», как мы уже сказали, свои мини-задачи на сезон решить уже успел, то «Нефтехимик» по завершении 63 матчей продолжает отчаянно биться за попадание в плей-офф.

Тяжелый во всех смыслах сезон для нижнекамцев в феврале достиг своего апофеоза. Вакантное место в турнирное таблице, дающее право на участие в первом раунде, осталось всего одно. А претендующих на восьмую строчку команд на «Востоке» – целых три. Помимо «Нефтехимика» – это «Амур» и «Сибирь».

В преддверие матча с сибиряками (15 февраля) нижнекамцы потерпели крайне обидное поражение от «Ак Барса». Не добыв ни единого балла в Казани, «Нефтехимик» позволил «Амуру» догнать себя в турнирной таблице Восточной конференции. После 62 матчей у хабаровчан столько же очков, сколько и у нижнекамцев – шестьдесят четыре.

Между тем, «тигры» имеют одну игру в запасе, которую они проведут сегодня (встреча с «Трактором», в 12:00 по МСК).

После поражения в Казани «Нефтехимик» временно потерял восьмую строчку на «Востоке» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В случае победы хабаровчан и их отрыва в таблице на два очка, отныне каждый матч для «Нефтехимика» будет своего рода игрой «смерти», так как права на ошибку у нижнекамцев уже не будет.

В феврале у команды Олега Леонтьева запланированы следующие матчи: с «Сибирью», «Северсталью», минским «Динамо», «Локомотивом» и «Сочи». Отметим, что лишь одна из этих игр для «Нефтехимика» будет домашней – 23 февраля против «Локомотива».

Положение у «волков» к этому часу весьма непростое. «Амур» в последних играх набрал хорошую форму, которая позволила клубу добиться четырех побед подряд. В неплохих кондициях находится и «Сибирь», явно не желающая зимой завершать сезон. Заключительное очное противостояние «Нефтехимика» и «Сибири» станет одним из главных матчей концовки «регулярки». Поражение «волков» в Новосибирске максимально усложнит им задачу выхода в плей-офф.

Кошелев снова забил, а Галимов провел более 300 матчей за «Ак Барс» в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев продолжает тащить на себе клуб в последний месяц регулярного чемпионата. Неожиданно для всех болельщиков форвард оказался главным лицом атаки казанского клуба в последних играх.

В 18 матчах за «Ак Барс» у Кошелева уже 11 (6+5) баллов и показатель полезности «+5» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кошелевым очень доволен Билялетдинов, который не раз отмечал на пресс-конференциях, что хоккеист его полностью устраивает не только как мастер на льду, умеющий беспрекословно выполнять все установки тренера, но и как просто очень хороший человек, способный ладить со всеми в раздевалке.

Кошелев продолжает набирать очки за новую команду после обмена из «Металлурга» и обещает быть лидером «Ак Барса» в том числе и в матчах плей-офф. В отсутствие в нападении Дмитрия Яшкина из-за травмы, Семен оказался тем хоккеистом, который способен взять на себя бремя лидера.

Кошелев, безусловно, оправдывает высокия ожидания руководства клуба, чего не скажешь о форварде Артеме Галимове, для которого встреча против «Нефтехимика» стала 301-м матчем, проведенным за «Ак Барс» в КХЛ. В этом сезоне у хоккеиста 5 голов и 5 результативных передач в 45 матчах. Цифры, мягко скажем, очень скромные. В регулярном чемпионате Артем уже вряд ли сможет приятно удивить болельщиков, зато у него есть все шансы реанимировать сезон уверенной игрой в плей-офф.

Фото на анонсе: ak-bars.ru