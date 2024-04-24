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Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской
На три месяца Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской, она останется под стражей до 26 июля, сообщает РИА Новости.
Напомним, в марте супругам Блиновским было предъявлено обвинение в окончательных редакциях. Они обвиняются, в частности, в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Свое ходатайство следствие мотивирует тем, что обвиняемым еще нужно ознакомиться со всеми материалами дела.
Адвокат же Наталия Сальникова в качестве одного из обоснований освобождения клиентки из-под стражи назвала пребывание ее супруга в зоне СВО.
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