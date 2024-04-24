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Происшествия 24 апреля 2024 16:08

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской

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На три месяца Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской, она останется под стражей до 26 июля, сообщает РИА Новости.

Напомним, в марте супругам Блиновским было предъявлено обвинение в окончательных редакциях. Они обвиняются, в частности, в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

Свое ходатайство следствие мотивирует тем, что обвиняемым еще нужно ознакомиться со всеми материалами дела.

Адвокат же Наталия Сальникова в качестве одного из обоснований освобождения клиентки из-под стражи назвала пребывание ее супруга в зоне СВО.

#отмывание денег
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