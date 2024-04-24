Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской

На три месяца Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской, она останется под стражей до 26 июля, сообщает РИА Новости.

Напомним, в марте супругам Блиновским было предъявлено обвинение в окончательных редакциях. Они обвиняются, в частности, в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

Свое ходатайство следствие мотивирует тем, что обвиняемым еще нужно ознакомиться со всеми материалами дела.

Адвокат же Наталия Сальникова в качестве одного из обоснований освобождения клиентки из-под стражи назвала пребывание ее супруга в зоне СВО.