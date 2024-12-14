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Мосгорсуд признал законным штраф блогеру Ивлеевой за дискредитацию армии
Московский горсуд признал законным штраф в 50 тысяч рублей, наложенный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается в картотеке дел.
В карточке административного дела указано: «Оставить постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения».
По данным РИА Новости, в апреле Тверской суд Москвы оштрафовал блогера за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Тогда стало известно, что Ивлеева опубликовала пост в Instagram*, содержание которого выражало негативное отношение к СВО, тем самым блогер «осуществила дискредитацию». Анастасия Ивлеева не присутствовала на суде. Ее адвокат, Калой Ахильгов, просил прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.
* Принадлежит Metа, запрещена в России как экстремистская
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