Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима

Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима за создание экстремистского сообщества, сообщает ТАСС.

Согласно приговору, Навальный* признан виновным в создании экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Отмечается, что Гособвинитель требовал назначить Алексею Навальному* 20 лет лишения свободы.

К слову, Алексей Навальный* находится в тюрьме с февраля 2021 года по делу «Ив Роше». Он должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.