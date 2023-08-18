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Мосгорсуд по требованию Минюста ликвидировал Сахаровский центр*
Московский городской суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественной комиссии по сохранению наследия Академика Сахарова*, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, решение станет основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц.
Отмечается, что Минюст выявил систематические, грубые и неустранимые нарушения закона со стороны центра. К примеру, на сайте Сахаровского центра* размещались видеоматериалы без маркировки иноагента. За это организацию и ее исполнительного директора оштрафовали на сумму около пяти млн рублей.
Кроме того, организацией не было предпринято попыток для устранения нарушений.
Ответчики в свою очередь нарушения не признали и настаивали на отклонении иска.
Напомним, Минюст признал Сахаровский центр* иностранным агентом в 2014 году. Организация получала целевое финансирование от МИД Нидерландов и британского фонда Sigrid Rausing Trust.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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