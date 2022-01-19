Мосгорсуд оставил основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу основателя Finiko Кирилла Доронина. Мужчина просил выпустить его из СИЗО, сообщили в пресс-службе столичного суда.

Вместе с основателем Finiko смягчения меры пресечения добивался и вице-президент компании Ильгиз Шакиров.

Обе апелляции рассматривались сегодня. Решение Мосгорсуд принял в короткие сроки – главный «финикиец» и его вице-призидент останутся в СИЗО.

Напомним, что Тверской районный суд Москвы продлил арест Кириллу Доронину. Процесс прошел в канун Нового года. Сейчас основатель Finiko находится в столичном СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Свою вину лидер компании не признает.