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Происшествия
19 января 2022  16:37
Елена Саляхова

Мосгорсуд оставил основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО

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Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу основателя Finiko Кирилла Доронина. Мужчина просил выпустить его из СИЗО, сообщили в пресс-службе столичного суда.

Вместе с основателем Finiko смягчения меры пресечения добивался и вице-президент компании Ильгиз Шакиров.

Обе апелляции рассматривались сегодня. Решение Мосгорсуд принял в короткие сроки – главный «финикиец» и его вице-призидент останутся в СИЗО.

Напомним, что Тверской районный суд Москвы продлил арест Кириллу Доронину. Процесс прошел в канун Нового года. Сейчас основатель Finiko находится в столичном СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Свою вину лидер компании не признает. 

#арест #финансовая пирамида #московский суд
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