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Происшествия 18 июля 2025 10:45

Мошенников из Казани, которые похитили 19,5 млн у оборонных предприятий, ждет суд

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Казанские предприниматели предстанут перед судом за хищения бюджетных средств.

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, учредитель фирмы «ИСК «Станко Эксперт» и его компаньон заключили договоры на выполнение ремонтных работ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Однако деньги, полученные в качестве аванса в общей сумме более 19,5 млн рублей, мужчины присвоили, тем самым причинив ущерб предприятиям в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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