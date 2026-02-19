Мошенники звонят на домашние телефоны под видом операторов связи

Россияне начали чаще сообщать о звонках мошенников на домашние стационарные телефоны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Злоумышленники используют схему, при которой предлагают «продлить договор» с оператором связи или домашнего интернета. Под этим предлогом они пытаются получить личные данные или доступ к счетам.

Специалисты напоминают, что проверять подобную информацию следует напрямую у своего оператора связи – по официальным телефонам, указанным на сайте компании или в договоре.