Общество 19 февраля 2026 12:07

Мошенники звонят на домашние телефоны под видом операторов связи

Россияне начали чаще сообщать о звонках мошенников на домашние стационарные телефоны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Злоумышленники используют схему, при которой предлагают «продлить договор» с оператором связи или домашнего интернета. Под этим предлогом они пытаются получить личные данные или доступ к счетам.

Специалисты напоминают, что проверять подобную информацию следует напрямую у своего оператора связи – по официальным телефонам, указанным на сайте компании или в договоре.

#Мошенничество #телефон
