Мошенники завели фейковые сайты для продажи поддельных билетов на «Новую волну» в Казани

Ажиотажный спрос на билеты на фестиваль «Новая волна», который состоится в Казани, спровоцировал появление фейковых билетных сайтов. О мошенниках предупреждает оргкомитет фестиваля.

В связи с этим организаторы конкурса «Новая волна 2025» напомнили, что билеты на мероприятие продаются только на страницах двух официальных билетных операторов: Icetickets и KASSIR.RU.

В оргкомитете констатировали, что «в последнее время особенно часто встречаются случаи реализации поддельных билетов по мошенническим схемам».

«Оргкомитет «Новой волны» не несет ответственности и не может гарантировать подлинности билетов, купленных на сторонних порталах или с рук», – подчеркнули организаторы.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые пройдет в столице Татарстана с 21 по 26 августа.

Вечером 21 августа состоится торжественное открытие, за которым последуют три конкурсных дня и гала-концерт, а 26 августа будет организовано торжественное закрытие конкурса.

В дополнение к конкурсной программе на «Новой волне 2025» традиционно состоятся тематические концертные вечера. 22 августа – творческий вечер Ларисы Долиной, 23 августа – «День премьер», 24 августа – концерт-трибьют группы «Иванушки International». На 25 августа намечен гала-концерт звезд с ретрохитами. Это событие стало самым ожидаемым в рамках конкурсной программы «Новой волны 2025»: все билеты на него уже раскуплены.

Гостями «Новой волны» в Казани станут наиболее популярные звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Дима Билан, Лев Лещенко, Алсу, IOWA, Лариса Долина, Александр Панайотов, Сосо Павлиашвили, Александр Иванов, Akmal (Акмаль), Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Олег Газманов, BEARWOLF, Клава Кока, Леша Свик, JONY, группы Artik & Asti, «Иванушки International», «Дискотека Авария» и многие другие.