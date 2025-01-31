Мошенники запугали жительницу Чистополя и заставили взять кредиты почти на миллион рублей

Жительнице Чистополя позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга, который сообщил, что между ней и неким жителем Украины заключена генеральная доверенность. Мужчина стал уточнять, знает ли женщина, о ком идет речь и кем он ей приходится. Однако женщина уверяла, что не знакома с данным человеком.

Далее 64-летней женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он предупредил, что разговор записывается, угрожал ответственностью за разглашение его содержания и за отказ от сотрудничества. Убедил, что мужчина, имея генеральную доверенность, оформил на нее кредиты и, чтобы деньги не ушли на счета террористических организаций, необходимо переоформить кредиты и перевести деньги на безопасный счет.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, женщина перевела с личного счета 290 тыс. рублей, затем оформила кредиты в двух банках Чистополя и перевела 860 тыс. рублей на счета мошенников.

Однако аферисты на этом не успокоились и требовали оформить кредиты и в других банках. В отделении «Почта банка» кассир, видя состояние женщины, задал конкретный вопрос: «Вам звонят мошенники?» Только после разговора со специалистом женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».