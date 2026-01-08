Мошенники выманивают деньги у подростков, запугивая их видео с солдатами ВСУ

Мошенники пугают подростков видеороликами, на которых люди в форме украинских военных грозят ракетными ударами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Схема обмана выглядит так: в чате для знакомств злоумышленник просит подростка скинуть геометки какого-нибудь известного места в городе или своего местоположения, якобы чтобы договориться о встрече. Почти сразу после отправки координат на телефон приходит видео, где человек в украинской военной форме заявляет, что по полученным данным будут нанесены удары ракетами или дронами.

Затем, согласно материалам МВД, в дело вступают уже фальшивые сотрудники российских спецслужб. Они звонят и угрожают уголовным делом за передачу геопозиции, называя это пособничеством украинской армии. После этого аферисты могут потребовать снять на видео родительские банковские приложения или найти дома ценности для передачи курьеру.

В МВД напомнили, что виртуальные знакомства часто таят опасность, и посоветовали помнить, что за аватаркой нового друга может скрываться преступник, работающий на зарубежных мошенников.