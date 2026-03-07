Мошенники выманивают деньги, предлагая оплатить детский отдых

Мошенники придумали новую схему обмана – они выманивают деньги, предлагая оплатить детский отдых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что схема особенно актуальна перед весенними каникулами в школах, когда родители планируют отдых своих детей в лагерях. Играя на страхе родителей, что все места будут разобраны, мошенники создают сайты-однодневки или группы в соцсетях, где предлагают купить путевки в лагеря, запись на мастер-классы и кружки.

«Для бронирования места требуется 100% предоплата. После сбора денег страница удаляется, а связь с «организаторами» прерывается», – предупредили родителей.

Чтобы не стать жертвой обмана, рекомендуется искать лагеря через официальные или крупные городские сайты, а оплачивать путевки лучше всего через расчетные счета, а не с помощью перевода частному лицу.

«Посетите пробное занятие или день открытых дверей перед тем, как платить за абонемент», – посоветовали в Народном фронте.