Мошенники выманили у казанца 150 тысяч рублей под предлогом замены медполиса

19-летнему жителю Казани позвонили из медицинского учреждения и убедили заменить полис. Молодой человек поверил собеседнику и продиктовал код из СМС.

Затем казанцу позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники, используя тот самый код из СМС, пытались получить доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги».

Неизвестный настоял на необходимости перевести сбережения на «безопасный счет». Следуя указаниям, казанец перевел мошенникам 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.