Происшествия 19 января 2026 17:11

Мошенники выманили у бывшей учительницы из Чистополя почти 1 миллион рублей

Мошенники выманили у жительницы Чистополя, ранее работавшей учителем, 985 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по РТ, 64-летней женщине пришло сообщение в мессенджере, где говорилось, что нужно завершить операцию в системе электронного документооборота, и была дана ссылка. Так как женщина раньше работала в сфере образования, это письмо не показалось ей странным.

Вскоре ей начали звонить люди, которые представились сотрудниками портала Госуслуг и рассказали, что ее личный кабинет взломали, а личные данные могли утечь и быть использованы для получения кредитов или даже финансирования террористов. Потом с ней связался мужчина, назвавшийся работником прокуратуры, и предупредил, что женщине может грозить уголовная ответственность как соучастнице, и убедил ее срочно перевести все деньги на «защищенный» счет, который якобы контролируют работники казначейства.

Испугавшись за свои накопления, женщина перевела 985 тысяч рублей на указанный ей мошенниками счет. После осознания, что это был обман, она обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело.

В МВД по РТ призывали граждан быть внимательнее, не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, особенно если просят перевести деньги, а в случае получения таких звонков сразу обращаться в полицию.

#Чистополь #МВД по РТ
