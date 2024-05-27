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Мошенники в Турции стали часто обманывать россиян при открытии счета в банке
В Турции стали чаще обманывать россиян, которые хотят открыть банковский счёт. Рост таких случаев зафиксировали на фоне проблем с переводом денег. Аферисты, воспользовавшись такой «неполадкой», привлекают в соцсетях граждан и «гарантируют» им за некую сумму 100% результат, пишет РИА «Новости».
Как рассказали в одном из банков, счета россиян в частных кредитных организациях Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, часто возникают ограничения, а сам процесс длится от 3 дней. По утверждениям одного из банковских сотрудников, чтобы открыть банковский счет россияне должны иметь неснимаемый депозит минимум в 10 тыс. долларов.
Однако мошенники предлагают путь проще: обещают «открыть» счет в турецком банке без вида на жительства и права на работу. Спикер призвал игнорировать подобные посты в соцсетях – это 100% обман. Единственный способ получить счет в банке Турции – лично обратиться в кредитную организацию и получать верную информацию, отметил он.
Эксперт добавил, что если у россиянина есть все необходимые документы, то после проверки в головных офисах он сможет открыть счета не только в частных, но и в госбанках.
Напомним, ситуация с проблемами при переводах денег из России в Турцию остается напряжённой. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова, Запад старается всеми силами разрушить российско-турецкие отношения в торговле. Российские власти не раз заявляли, что страна справится с санкциями, однако пока Запад уже несколько лет отказывается признать провал вводимых ограничений.
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