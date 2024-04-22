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Экономика 22 апреля 2024 08:00

Мошенники в сфере недвижимости нанесли россиянам ущерб на 5,5 млрд рублей за 5 лет

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Мошенники в сфере недвижимости нанесли россиянам ущерб на 5,5 млрд рублей за 5 лет

Совокупный уровень ущерба, нанесенный россиянам в результате мошенничества в сфере недвижимости, составляет около 5.5 млрд рублей. Сумма «потерь» подсчитана за последние пять лет, рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе первого зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошевого.

Причем возможные бюджетные расходы на расследование, рассмотрение и исполнение наказания в виде лишения свободы преступников по делам о мошенничестве в сфере недвижимости оцениваются в 1,8 млрд рублей.

«Около 17 млн рублей - потенциальный ущерб государству от потери налогового дохода в результате потери гражданами суммы, превышающей сумму покупки недвижимости. А около 5,5 млрд рублей – совокупный уровень ущерба, нанесенный гражданам за последние пять лет», - рассказали редакции в пресс-службе.

#Недвижимость #мошенники #Россия
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