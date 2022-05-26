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Ру Тат
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Происшествия
26 мая 2022  14:18
Павел Климчак

Мошенники украли у жительницы РТ 840 тысяч после того, как она сообщила им пароли из СМС

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Накануне жительнице Казани позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он рассказал, что к карте женщины привязали еще один телефон – якобы это сделали мошенники. Чтобы предотвратить списание денег, звонивший посоветовал поменять счет карты.

После этого к разговору подключилась незнакомая девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности. По ее указаниям, женщина продиктовала звонившей все пароли, которые ей пришли по СМС.

Через некоторое время она зашла в приложение банка и увидела, что никакого дополнительного счета не появилось. Вместо этого с ее старого счета сняли более 840 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье за кражу с банковского счета.

В пресс-службе УМВД России по Казани напомнили: никогда не сообщайте незнакомцам свои банковские и личные данные. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.

#Мошенничество
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