Мошенники украли у жительницы РТ 840 тысяч после того, как она сообщила им пароли из СМС

Накануне жительнице Казани позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он рассказал, что к карте женщины привязали еще один телефон – якобы это сделали мошенники. Чтобы предотвратить списание денег, звонивший посоветовал поменять счет карты.

После этого к разговору подключилась незнакомая девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности. По ее указаниям, женщина продиктовала звонившей все пароли, которые ей пришли по СМС.

Через некоторое время она зашла в приложение банка и увидела, что никакого дополнительного счета не появилось. Вместо этого с ее старого счета сняли более 840 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье за кражу с банковского счета.

В пресс-службе УМВД России по Казани напомнили: никогда не сообщайте незнакомцам свои банковские и личные данные. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.