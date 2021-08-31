Казанец продиктовал мошенникам данные своей карты, и те украли у него 200 тысяч рублей

48-летний житель Казани оформил кредит на сумму 200 тысяч рублей в одном из банков. Ему сразу же выдали банковскую карту, на которую зачислили деньги. По пути домой ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка.

Тот сообщил, что мобильное приложение банка мужчины якобы взломали и с его карты перевели деньги. Аферист сообщил, что в банке приостановили эту операцию, но теперь им якобы необходимо знать, кто из сотрудников мог совершить перевод. Для этого он попросил у казанца продиктовать номер его карты и трехзначный код на обороте, что мужчина и сделал.

Вечером ему позвонила девушка, которая также представилась работницей банка, и сообщила о сомнительных переводах с его карты. Тогда мужчина решил заблокировать кредитку – для этого он вновь продиктовал мошенникам коды своей карты.

Утром он отправился в банк, чтобы перевыпустить карту, однако ему сообщили, что она все еще активна и не была заблокирована. Таким образом, имея доступ к банковским данным мужчины, мошенники похитили с его карт более 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».