Мошенники украли 2,3 млн у 79-летней пенсионерки из Нижнекамска

Мошенники украли 2,3 миллиона рублей у 79-летней пенсионерки из Нижнекамска.

Как сообщили в МВД по РТ, женщине позвонил неизвестный и рассказал, что ей положены выплаты как ветерану труда. Спустя время ей позвонила лжесотрудница «Госуслуг», обвинила в помощи другому государству, пригрозила уголовным делом и сказала, что ее банковский счет заблокирован из-за попыток кражи денег с него.

После этого женщина стала общаться со «следователем», который якобы помогал ей сохранить сбережения. Он убедил пенсионерку купить новый телефон и сим-карту, а затем снять деньги в банке. В этот же день она передала деньги курьеру, которого узнала по кодовому слову «рассвет». В ответ он вручил ей лист бумаги с якобы протоколом передачи.

Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась к родственникам, а затем и в полицию.