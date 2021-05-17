Мошенники украли 145 тыс. рублей у жительницы Казани, пообещав компенсацию за БАДы

Пожилая жительница столицы перевела мошенникам крупную сумму, желая получить компенсацию за БАДы. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.

В сентябре прошлого года 70-летняя женщина заказала через интернет БАДы. Позже, в середине марта ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником прокуратуры и объяснил, что на продавцов этих препаратов завели уголовное дело, а женщине полагается компенсация в размере 580 тыс. рублей.

После этого разговор перевели на якобы сотрудницу банка, которая начала объяснять собеседнице, каким образом будут производиться выплаты. Однако женщина не поверила звонившей и сбросила трубку.

Спустя время ей опять поступил звонок, на этот раз якобы от следователя из Москвы Елизаветы Воронцовой. Она также пообещала компенсацию за БАДы, однако в этот раз уже на один миллион рублей. Пенсионерка общалась с мошенниками несколько дней, после чего по их указаниям перевела на неизвестный счет 145 тысяч рублей якобы на оплату судебных издержек.

После того, как с нее еще раз потребовали деньги уже под другим предлогом, она поняла, что связалась с аферистами, и обратилась в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается.

УМВД России по Казани напоминает, что не следует сообщать незнакомцам свои личные и банковские данные. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.