Мошенники убедили казанца скачать приложение для проверки счетчиков, он потерял 400 тысяч

Под видом установки приложения для проверки счетчиков мошенники списали со счета 67-летнего казанца 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Мужчине поступил звонок в мессенджере от неизвестного лица, представившегося сотрудником одной из компаний по поставке электроэнергии и приборов учета. Звонивший убедил потерпевшего установить специальное приложение для записи на проверку счетчиков. Казанец выполнил условия неизвестного. После этого с его счета пропало порядка 400 тысяч рублей.

Полицейские установили, что аферисты через приложение получили возможность просматривать экран смартфона потерпевшего и, используя полученные данные, похитили все его деньги со счета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с использованием электронных средств платежа».