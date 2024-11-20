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Происшествия 20 ноября 2024 17:12

Мошенники стали похищать деньги у россиян под видом налоговой службы

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Злоумышленники начали похищать деньги у россиян под видом налоговой службы. Они предлагают людям задекларировать наличные.

71-летняя пенсионерка лишилась таким образом более двух миллиона рублей. Ей позвонил неизвестный и, узнав, что женщина хранит сбережения дома, начал уверять ее, что все «незадекларированные деньги» изымет налоговая служба.

Женщина придумала кодовое слово, которое использовала на встрече с курьером, которому передала все свои деньги. Взамен ей отдали липовый договор, который сделали в фотошопе.

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