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Общество 2 июня 2024 10:20

Мошенники стали обманывать казанцев продажей липовых путевок в детские лагеря

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В Казани мошенники предлагают купить липовые путевки в детские лагеря. Об этом сообщает городской центр «Ял».

«Создаются аккаунты под нашим именем и с нашим логотипом, с которых поступают предложения о покупке путевки. Центр “Ял” не продает путевки через сообщения в мессенджерах! Просим вас быть бдительными и доверять только официальным источникам информации Городского центра “Ял”», – указано в телеграм-канале центра.

Фото: t.me/campkazan

#мошенники
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