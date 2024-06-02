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Мошенники стали обманывать казанцев продажей липовых путевок в детские лагеря
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В Казани мошенники предлагают купить липовые путевки в детские лагеря. Об этом сообщает городской центр «Ял».
«Создаются аккаунты под нашим именем и с нашим логотипом, с которых поступают предложения о покупке путевки. Центр “Ял” не продает путевки через сообщения в мессенджерах! Просим вас быть бдительными и доверять только официальным источникам информации Городского центра “Ял”», – указано в телеграм-канале центра.
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