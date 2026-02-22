Мошенники стали обещать россиянам якобы бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа

Мошенники начали предлагать россиянам «бесплатную реабилитацию в санатории» после гриппа, чтобы выманить персональные данные и сведения банковских карт. Об этом сообщили РИА Новости в пресс‑службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По словам экспертов, злоумышленники звонят на мобильные и домашние телефоны, чаще всего пожилым людям. В разговоре они утверждают, что человеку положена бесплатная реабилитация после перенесенной простуды или гриппа, и просят подтвердить данные полиса ОМС и СНИЛС.

После этого мошенники могут запросить реквизиты банковской карты под предлогом страхового депозита или предложить установить программу для «удаленной консультации». На деле такая программа оказывается трояном.

Мошенники целенаправленно обращаются к переболевшим – в сезон простуд люди устают от болезни и легче верят в обещания «бесплатного восстановления по госпрограмме».

Специалисты напоминают, что реабилитацию по ОМС может назначить только лечащий врач в поликлинике по месту прикрепления. Гражданам советуют не передавать по телефону данные полиса, СНИЛС и паспорта незнакомым людям.