Мошенники стали чаще обманывать татарстанцев под предлогом заработка

Мошенники все чаще обманывают татарстанцев под предлогом дополнительного заработка, инвестиций и криптовалюты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

«Меньше мошенничеств не стало. Стало больше мошенничеств под предлогом дополнительного заработка, связанного с криптовалютой, инвестициями. Мошенники постепенно от продаж товаров и предоставления услуг переходят на сферу заработка, поскольку она связана с финансами и жертву проще убедить перечислить денежные средства», – рассказал Радис Юсупов.

Он привел пример: в этом году под предлогом заработка на 2 млн рублей мошенники обманули жителя Казани. Преступление происходило с апреля по август этого года. То есть мошенники не действовали стремительно, а постепенно выманивали деньги.

«Были факты, когда обращались люди, мошенничество в отношении которых началось еще в октябре 2025 года и завершилось только в июне этого года. Мошенники сейчас разрабатывают собственные сайты и платформы. Таким образом, был выявлен сайт, который предоставлял услуги трудоустройства для учителей. Нужно было зарегистрироваться, выполнять задания, у каждого был свой личный кабинет и баланс. По достижению определенной суммы можно было вывести деньги себе на счет. При попытке вывода денег, мошенники требовали заплатить "налог"», – добавил он.