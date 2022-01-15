Мошенники создали новую схему обмана через «Госуслуги» с помощью QR-кодов

Интернет-мошенники разработали новую схему обмана с помощью QR-кодов, чтобы получить доступ к аккаунтам граждан на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

По данным ведомства, схема аналогична получению доступа к онлайн-банку. «Мошенники пытаются восстановить пароль к учетной записи на „Госуслугах“, чтобы украсть аккаунт. При входе в личный кабинет они вводят номер телефона пользователя, звонят ему и просят продиктовать код, полученный в SMS-сообщении», — отметили в министерстве.

Затем злоумышленники генерируют новый пароль, а настоящий владелец аккаунта теряет к нему доступ. При этом QR-код используется лишь как предлог для звонка по причине своей актуальности. QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании появляется в подтвержденной учетной записи автоматически и привязывать его не нужно, напомнили в Минцифры.

Еще до федерального министерства о новой мошеннической схеме со ссылкой на экспертов написала газета «Коммерсантъ». «При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы», — прокомментировал действия преступников руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Получив доступ к аккаунту на портале госуслуг, злоумышленники могут создать множество проблем — от продажи персональных данных до получения кредита на имя жертвы и проведения различных сделок с имуществом.