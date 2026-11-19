Злоумышленники создали фальшивый канал мэра Нижнекамска Радмира Беляева в Telegram. Об этом сообщил сам градоначальник. По словам Беляева, мошенники создали практически точную копию его ресурса: скопировали название, фотографию, публикации. При этом они распространяют недостоверную информацию от его имени.

«Мошенники копируют на фейковый канал все до мелочей, отличить действительно сложно! Но распознать фейк можно по дате создания канала. Для того, чтобы удостовериться в подлинности аккаунта, пролистайте канал к моим публикациям в предыдущих месяцах. Поддельный аккаунт создан несколько дней назад», – объяснил Беляев.

Градоначальник также просит не доверять публикациям поддельного канала и не распространять информацию из него.

«Если обнаружили фейк, отправьте жалобу в Telegram. Пожалуйста, поделитесь этим предупреждением с родными и знакомыми! Чтобы никто не пострадал от действий мошенников», – попросил Беляев.