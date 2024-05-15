Мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт главы Сармановского района

Мошенники создали в телеграме фейковый аккаунт главы Сармановского муниципального района Фарита Хуснуллина. Неизвестные рассылают его имени ложные сообщения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам глава района.

«От моего имени продолжают писать посторонние люди в Telegram. Пожалуйста, будьте внимательны», –предупредил он