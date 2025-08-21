Мошенники создали фейковый сайт Президента РФ для кражи денег россиян

Мошенники создали фейковый сайт Президента России для распространения ложной информации о новой государственной платформе, якобы предназначенной для заработка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании F6.

Аферисты обещают гражданам от 150 тысяч рублей еженедельно. При этом сам ресурс не похож на официальный, а в сообщении с ложным указом нет ни конкретной даты, ни номера.

Для привлечения трафика на поддельный ресурс злоумышленники используют рекламу на различных платформах, включая официальные сайты, мобильные приложения и социальные сети, а также распространяют спам-рассылки по электронной почте.

Специалисты F6 призывают граждан проявлять бдительность, доверять только проверенным источникам, внимательно изучать интернет-ресурсы и не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.