news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 августа 2025 09:37

Мошенники создали фейковый сайт Президента РФ для кражи денег россиян

Читайте нас в
Телеграм

Мошенники создали фейковый сайт Президента России для распространения ложной информации о новой государственной платформе, якобы предназначенной для заработка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании F6.

Аферисты обещают гражданам от 150 тысяч рублей еженедельно. При этом сам ресурс не похож на официальный, а в сообщении с ложным указом нет ни конкретной даты, ни номера.

Для привлечения трафика на поддельный ресурс злоумышленники используют рекламу на различных платформах, включая официальные сайты, мобильные приложения и социальные сети, а также распространяют спам-рассылки по электронной почте.

Специалисты F6 призывают граждан проявлять бдительность, доверять только проверенным источникам, внимательно изучать интернет-ресурсы и не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.

#Мошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

20 августа 2025