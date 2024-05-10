Мошенники создали фейковый аккаунт главы Менделеевского района РТ

Мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт Главы Менделеевского района РТ Радмира Беляева. Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале.

«Спешу предупредить о том, что мошенники снова начали рассылать сообщения от моего имени, создав фейковый аккаунт в Telegram. Правоохранительные органы занимаются вопросом», – сообщил Беляев.

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Глава района призвал татарстанцев перепроверять все поступающие сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам.