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Мошенники создали фейковый аккаунт главы Менделеевского района РТ
Мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт Главы Менделеевского района РТ Радмира Беляева. Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале.
«Спешу предупредить о том, что мошенники снова начали рассылать сообщения от моего имени, создав фейковый аккаунт в Telegram. Правоохранительные органы занимаются вопросом», – сообщил Беляев.
Глава района призвал татарстанцев перепроверять все поступающие сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам.
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