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Происшествия 10 мая 2024 10:36

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Менделеевского района РТ

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Мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт Главы Менделеевского района РТ Радмира Беляева. Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале.

«Спешу предупредить о том, что мошенники снова начали рассылать сообщения от моего имени, создав фейковый аккаунт в Telegram. Правоохранительные органы занимаются вопросом», – сообщил Беляев.

Фото: © t.me/radmirbelyaev

Глава района призвал татарстанцев перепроверять все поступающие сообщения и не переходить по сомнительным ссылкам.

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