Мошенники создали фейковый аккаунт главы Менделеевского района

Мошенники создали фейковый аккаунт руководителя Менделеевского района Радмира Беляева. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

Аферисты пишут с аккаунта WhatsApp, а также записывают голосовые сообщения похожим голосом руководителя района. Мошенники просят поговорить с неким Семеновым, который якобы является сотрудником ФСБ. После этого аферисты звонят и требуют перевести деньги.

«Это продолжается в течение дня.Пожалуйста, будьте внимательны!» – указал Радмир Беляев.