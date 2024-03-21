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Мошенники создали фейковый аккаунт главы Менделеевского района
Мошенники создали фейковый аккаунт руководителя Менделеевского района Радмира Беляева. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.
Аферисты пишут с аккаунта WhatsApp, а также записывают голосовые сообщения похожим голосом руководителя района. Мошенники просят поговорить с неким Семеновым, который якобы является сотрудником ФСБ. После этого аферисты звонят и требуют перевести деньги.
«Это продолжается в течение дня.Пожалуйста, будьте внимательны!» – указал Радмир Беляев.
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