Мошенники развели татарстанского пенсионера на 1,2 млн рублей

В Нижнекамске пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина лишился более 1,2 млн рублей, сообщает МВД по Татарстану.

Пенсионеру позвонила некая женщина, она представилась ему сотрудницей пенсионного фонда. Незнакомка сказала, что пенсионеру якобы не досчитали два года стажа и теперь ему положена прибавка в размере 2 000 рублей. Женщина попросила собрать документы и прийти в отделение.

Сразу после этого нижнекамцу позвонил мужчина, представившись юристом. Он сказал пенсионеру, что общавшаяся с ним незнакомка – мошенница. «Юрист» заявил, что сбережения пожилого человека в опасности и, чтобы сохранить их, нужно снять деньги со счетов и «провести декларирование через доверенное лицо».

Под диктовку афериста потерпевший оформил в банке заявку на снятие наличных. Сотрудники банка предупредили пенсионера о возможных в отношении него мошеннических действиях, но мужчина отвечал так, как его проинструктировал куратор: деньги нужны, чтобы разделить между детьми. На следующий день мужчина получил в кассе 1 272 500 рублей, после чего упаковал деньги в пакет и передал их незнакомцу в парке после кодового слова «Плюс».

Злоумышленники пообещали вернуть средства через несколько дней. Дождавшись обещанной даты и не получив обещанное, пенсионер обратился в банк. Там ему объяснили, что он попался на уловку мошенников.

По данному факту заведено уголовное дело.