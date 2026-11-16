Мошенники развели молодую девушку из Нижнекамска на 600 тысяч рублей

Жительница Нижнекамска потеряла 600 тыс. рублей, поверив телефонным аферистам.

Как рассказали в МВД по РТ, 22-летней жительнице Нижнекамска позвонила неизвестная, представилась сотрудницей портала Госуслуг и рассказала о попытках мошенников использовать ее личные данные. После этого девушке позвонил лжесотрудник ФСБ и убедил перевести деньги на «безопасный счет». При этом, он запретил ей рассказывать о чем-либо близким.

Сняв деньги как со своих счетов, так и со счетов родителей, жительница Нижнекамска отправила часть из них на указанные мошенниками счета, а другую – перевела по QR-коду. Лишь потом, осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.