Мошенники развели 77-летнюю жительницу Казани на 8 млн

77-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, лишившись восьми миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником компании, предоставляющей сотовую связь. Мужчин заявил, что необходимо продлить обслуживание номера, а для этого женщине нужно продиктовать код из СМС, что она и сделала.

После этого пенсионерке позвонил лжесотрудник «Госуслуг», заявив, что ее персональными данными могут воспользоваться мошенники. Затем с женщиной связалась «сотрудница банка». Она убедила пенсионерку, что для защиты средств деньги нужно передать через посредника.

В течение нескольких дней женщина общалась с аферисткой и, следуя ее инструкциям, передавала деньги через курьеров. В итоге она отдала мошенникам все свои сбережения – более 8 млн рублей. Затем злоумышленники потребовали от жертвы еще около 1,3 миллиона рублей в качестве «комиссии для возврата средств». Когда пенсионерка отказалась, аферисты перестали выходить на связь.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее амбассадор Российского общества «Знание», замруководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Анастасия Исаева провела тематическую встречу, посвященную защите от телефонного и цифрового мошенничества.